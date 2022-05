O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro defendeu esta terça-feira que o apoio do ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, é “muito significativo” e acompanha o “sentimento geral” dos militantes regionais.









Depois de um almoço com o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, no Funchal, Montenegro considerou que o apoio de Jardim à sua candidatura é um sinal de união interna: “Demonstra que nós somos capazes de nos juntarmos, no PSD, de nos unirmos, de nos agregarmos, de ultrapassarmos divergências, sem nunca nos desencontrarmos em termos de princípios ideológicos.”