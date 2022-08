Luís Montenegro diz que antigo Gorbachev derrubou muros e construiu a paz

O presidente do PSD, Luís Montenegro, declarou que o antigo líder soviético Mikhail Gorbachev, que morreu esta terça-feira aos 91 anos, derrubou muros, construiu a paz e deu liberdade a milhões de pessoas.

Gorbachev "derrubou muros, construiu paz e abriu a liberdade a milhões de pessoas. Com ele não tínhamos hoje guerra na Ucrânia", declarou Montenegro na rede social Twitter.

"A História reserva-lhe uma página de honra. O mundo, como nós, deve-lhe respeito e gratidão", lê-se ainda na mensagem do presidente do PSD no Twitter.

O antigo líder da União Soviética Mikhail Gorbachev morreu hoje aos 91 anos, adiantaram as agências de notícias russas Tass, RIA Novosti e Interfax, que citaram o Hospital Clínico Central.

O gabinete de Gorbachev havia dito que o ex-chefe de Estado estava em tratamento no hospital, mas, até ao momento, não foram dados mais pormenores.

Como último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev travou uma batalha perdida para salvar um império fragilizado, mas produziu reformas extraordinárias que levaram ao fim da Guerra Fria.

O antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991, desencadeou uma série de mudanças que resultaram no colapso do Estado soviético autoritário, na libertação das nações do Leste Europeu do domínio russo e no fim de décadas de confronto nuclear Leste-Oeste.

A Tass informou que o ex-chefe de Estado vai ser enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, ao lado da sua mulher.