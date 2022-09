O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou este sábado que transferir competências para as autarquias sem lhes dar meios financeiros é uma "chico espertice" do Governo e disse compreender o "sentimento de frustração" dos autarcas.

"Não colaborar com as autarquias quando se lhe quer atribuir mais competências, mas não se dão os meios para o exercício dessas competências é uma "chico espertice" do Governo", acusou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, em Viseu.