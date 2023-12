Luís Montenegro diz que Passos Coelho não defendeu acordo do PSD com o Chega

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse que o antigo primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho não defendeu um acordo do partido com o Chega.Em causa está a reação do novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, às declarações proferidas pelo ex-chefe de Governo, na terça-feira. O socialista saudou "a coragem de assumir" aquilo que o atual líder do PSD "não consegue dizer".Esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas, em Ílhavo, Luís Montenegro esclareceu que "Passos Coelho não disse isso", prometendo cumprir "a palavra" e não negociar com o partido liderado por André Ventura. "Esta gente está viciada nas narrativas", apontou.O presidente do PSD criticou o legado de "oito anos de governação socialista", nomeadamente a "indefinição sobre a localização do novo aeroporto" de Lisboa, "uma das primeiras decisões" a tomar pelo PSD caso venha a formar Governo.

Na terça-feira, Pedro Passos Coelho manifestou o desejo de que "o PSD possa ser o partido liderante nesta fase nova que se vai abrir", em declarações aos jornalistas à entrada do tribunal, onde prestou depoimento como testemunha no julgamento do Caso EDP.

"Espero que o país saiba identificar no atual Governo que está a cessar funções responsabilidades graves na situação a que o país chegou", argumentou o antigo primeiro-ministro.