No dia em que se encontrou com emigrantes das comunidades portuguesas, em Albufeira, o presidente do PSD incentivou a um “sobressalto cívico, político e empresarial” para que se consiga trazer de volta a Portugal os jovens licenciados que emigraram por falta de condições de vida no país de origem.



Luís Montenegro defende mudanças profundas para evitar a contínua saída de mão de obra qualificada do País.









Ver comentários