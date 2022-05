Os barões do PSD começam a posicionar-se na corrida à liderança do PSD. A ex-ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, que apoiou Rio contra Montenegro, reforça os apoios a Jorge Moreira da Silva, depois de Balsemão ter sido anunciado como mandatário nacional.O rival Luís Montenegro, que conta com Miguel Relvas e Alberto João Jardim, tem, como mandatário por Aveiro, António Nogueira Leite, que ajudou a preparar a moção com que Pedro Passos Coelho se candidatou à liderança do PSD, em 2010.