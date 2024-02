Saúde como prioridade, pensões, portagens e o único aliado à direita: Tudo o que disse Montenegro

O líder da Aliança Democrática (da coligação PSD/CDS-PP/PPM), Luís Montenegro, foi esta terça-feira entrevistado numa série de conversas dacom os candidatos políticos nas eleições legislativas que se realizam a 10 de março.Montenegro começou por explicar que, no debate de segunda-feira, não condenou o protesto dos polícias porque"Cheguei ao capitólio e estavam umas dezenas de agentes, num protesto normal", disse.O líder da AD afirmou que tem "sensibilidade" para entender os protestos, mas acredita queEm entrevista à, o líder político voltou a não esclarecer se aprovará um Governo minoritário do Partido Socialista.Montenegro acredita quesobre a aprovação de uma minoria parlamentar da AD."Mudou de opinião, criou uma confusão."O líder da AD repetiu que só vai assumir a liderança do Governo se ganhar as eleições e apontou aMontenegro também não abriu o jogo quanto ao futuro nos sociais-democratas. ", no tempo respetivo o partido toma as decisões devidas", disse após ter recusado responder às acusações de André Ventura. O líder do Chega disse que Montenegro seria afastado se não vencesse as eleições.Montenegro disse que "é obrigação do MP" abrir investigações, mas reforçou que"Megaprocessos não cumprem objetivo de melhores investigações", atirou.O líder da AD disse que o "segredo de justiça" não é respeitado, e lembrou o caso na Madeira.. Creio que não era isso [detenções prolongadas na Madeira] que o legislador pretendia quando definiu este regime."O líder da AD confidenciou que, caso seja o próximo primeiro-ministro, aMontenegro quer resolver "constrangimentos" que, segundo o próprio, precisam de resposta urgente.O deputado defendeu que, para atrair os profissionais de Saúde para o setor Público, é preciso melhorar as remunerações."Há capacidade que pode ser aproveitada [no setor privado].". Nos últimos anos, desde que o PS está no Governo, não foram inaugurados hospitais públicos", reforçou Montenegro.Luís Montenegro lembrou que foi o primeiro a apresentar a medida de reforço solidário para idosos. "Nem todos os beneficiários estão obrigados a apresentar o rendimento dos filhos. Acho isso injusto.""Vou repetir isto mais uma vez.. Foi Sócrates que determinou o congelamento das pensões. Foi com a Troika que esse aumento deixou de estar congelado."O líder da AD disse que está "do lado da valorização das pensões".Montenegro recordou que o PS fez mesmo um "corte" nas pensões, com António Costa, que foi depois restituído.O deputado disse que a proposta do PS em reduzir as portagens é feita por Pedro Nuno Santos, depois de, quando tinha essa pasta no Governo, ter recusado uma proposta do PSD no parlamento sobre a mesma matéria."Propor 100% de corte em algumas portagens será justo quando confrontado com as áreas metropolitanas os habitantes têm muitas portagens?", questionou.O líder da AD não foi taxativo quanto ao envolvimento de Pedro Passos Coelho na campanha da coligação., atirou.Montenegro reforçou ainda quepelos sociais-democratas.. Tenho a certeza absoluta que não há nenhum facto que me possa condicionar", disse o líder político, que confia que não será arguido após o MP ter aberto um inquérito sobre eventuais benefícios na construção da moradia de Montenegro em Espinho."Não sou eu que vou interferir no processo eleitoral na Madeira", rematou ainda, sobre o futuro do PSD na região.O primeiro a ser entrevistado foi Paulo Raimundo , do PCP, que, entre outras propostas, na segunda-feira, defendeu