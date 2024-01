Luís Montenegro garante "dois lugares claramente elegíveis" ao CDS-PP

O presidente do PSD detalhou esta quinta-feira o acordo pré-eleitoral com o CDS-PP e o PPM. Os três partidos formam novamente a Aliança Democrática (AD) e concorrem em conjunto às eleições legislativas de março de 2024.Segundo Luís Montenegro, o acordo pré-eleitoral assegura ao CDS-PP "dois lugares claramente elegíveis" nos círculos de Lisboa e Porto. O partido presidido por Nuno Melo indicará igualmente o décimo sexto candidato da AD em Lisboa e Porto, bem como o décimo nome em Aveiro e o décimo primeiro em Braga, de acordo as palavras proferidas por Luís Montenegro durante a reunião do Congresso do PSD.O presidente social-democrata prometeu "reeditar o espírito da AD" e sublinhou o "acordo substantivo dos propósitos políticos" traçado pelos três partidos. Os passos a dar passam pela prioridade ao "interesse das pessoas e instituições" e pela abertura à "participação de pessoas qualificadas" e independentes, incluindo no grupo parlamentar do PSD. "Estamos preparados para governar Portugal", vincou.