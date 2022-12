"Pedro Passos Coelho está a ser desaproveitado pelo País", diz Luís Montenegro

Ao minuto Atualizado a 21 de dez de 2022 | 20:59

20:51 | 21/12 Montenegro acredita que Pedro Passos Coelho tem "possibilidade de ir à presidência" se assim quiser. O líder do PSD confirmou uma "afinidade política e de pensamento com Pedro Passos Coelho". "É raro estarmos em desacordo mas acontece".



Desta forma, Luís Montenegro defende que "uma lei como a eutanásia e a interrupção voluntária da gravidez não se deve mudar de ano a ano".



O líder do PSD acrescentou ainda que "Pedro Passos Coelho tem condições para fazer tudo na política".

20:40 | 21/12 Luís Montenegro diz que "PS é cúmplice do Chega" Luís Montenegro disse que "PS é cúmplice do Chega" e que ambos têm como objetivo de derrubar o PSD. "Não me importo de ser partido de oposição do Chega e o do PS, quero ganhar eleitores aos dois".

20:36 | 21/12 "Estou focado única e exclusivamente em ser o principal partido de oposição do PS" O líder do PSD assegurou que está "única e exclusivamente" focado "em ser o principal partido de oposição do PS" e que seria um projeto falhado "do ponto de vista governativo" se não conseguir concretizar o objetivo.

20:34 | 21/12 "Enviámos-lhe [a António Costa] 12 perguntas que ainda não foram respondidas" O líder do Partido PSD revelou em entrevista à CMTV que eviou 12 perguntas ao primeiro-ministro que ainda não foram respondidas.

20:25 | 21/12 Montenegro diz que há "deslumbramento de António Costa" por maioria absoluta alcançada O Presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou, esta quarta-feira, que existe um "deslumbramento de António Costa a respeito da maioria absoluta que alcançou".



Em entrevista ao ‘Grande Jornal’ da CMTV, Montenegro disse que o primeiro-ministro "não está a saber merecer a maioria absoluta".



O líder do PSD acusa António Costa de "quando o País está em dificuldades" insistir em "dizer que está tudo bem".



