Luís Montenegro quer um PSD mais à Cavaco

O candidato à presidência do PSD Luís Montenegro quer um partido mais à Cavaco Silva, "com uma postura diferenciadora do PS" e que "fale claro aos portugueses", sem hesitações à Rui Rio. E não exclui coligações à direita para formar Governo, ainda que assuma que o manifesto que apresenta na corrida pela liderança é "antipopulismos".

Em entrevista à CMTV, Montenegro frisou que quer um PSD "que fala claro ao País, que é objetivo, que não anda com meias palavras e hesitações". "Não vou andar a enganar as pessoas e a fazer de conta que ando três a quatro semanas a estudar documentos que sei, à partida, que contrariam a minha posição", vincou o também ex-líder parlamentar numa alusão ao tempo que Rio levou a anunciar o voto contra do PSD ao Orçamento do Estado.

Quanto ao encontro com Passos Coelho na apresentação de um livro, Montenegro rejeitou que tal signifique um apoio do ex-líder à sua candidatura, mas não negou a proximidade entre ambos. "Creio que politicamente todos sabem que estamos [próximos]." E quando confrontado sobre se o que defende no manifesto eleitoral é um PSD à Cavaco Silva, Montenegro não descolou do histórico social-democrata que por várias vezes foi usado como referência por Miguel Pinto Luz, outro dos candidatos à liderança: "Essa é uma boa expressão da vontade que tenho."

Luís Montenegro admitiu também que já tem na cabeça nomes para as maiores câmaras do País, nomeadamente para a autarquia da capital, mas recusou avançar detalhes. "Tenho muitas câmaras onde podemos apostar em candidaturas fortes, assim tenhamos a capacidade de escolher candidatos e bons programas", vincou.

Sobre o futuro, se ganhar as eleições diretas e concorrer a primeiro-ministro, Montenegro não descarta coligações à direita. "Não sabemos se no futuro vai ser necessário haver alianças políticas para formar Governo", disse, ainda que antes tenha garantido que o seu manifesto às diretas do PSD é "antipopulismos" e que o Chega "tem de certa maneira posições que são populistas".



PORMENORES

Diretas a 11 de janeiro

A escolha do futuro presidente do PSD, a que se candidatam Luís Montenegro, Miguel Pinto Luz e o atual líder, Rui Rio, decorre no próximo sábado, dia 11 de janeiro. No mesmo dia são eleitos os candidatos ao 38º congresso do partido.



Segunda volta no dia 18

A publicação dos resultados das eleições diretas é feita no dia 15 de janeiro. Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, os dois mais votados defrontam-se numa segunda volta, a 18 de janeiro .



Congresso em fevereiro

O 38º congresso do PSD, no qual será consagrado o vencedor das eleições diretas do partido, decorrerá nos dias 6,7 e 8 de fevereiro. A cidade de Viana do Castelo acolhe a reunião magna dos sociais-democratas.