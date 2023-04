O presidente do PSD iniciou esta segunda-feira a iniciativa "Sentir Portugal" no distrito de Lisboa. Luís Montenegro apanhou o comboio no Cacém e saiu no Rossio, para ‘experimentar’ as dificuldades sentidas pelos utilizadores da linha de Sintra, que, disse, devem-se "a um acumular de problemas ao nível dos transportes nas áreas metropolitanas" por falta de investimento.No Rossio, foi recebido pelo presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que lhe perguntou como foi a viagem e o convidou para um ‘cafezinho’.