Houve um “flagrante recuo” do primeiro-ministro em relação ao programa do Governo para a habitação, afirmou este domingo o presidente do PSD, Luís Montenegro, que acusou António Costa de andar “desnorteado”. O líder social-democrata disse ainda que deixaram de existir condições políticas para a ministra do setor, Marina Gonçalves, exercer as suas funções e de levar a bom porto o programa ‘Mais Habitação’. Estas posições foram transmitidas em Paris, no âmbito da iniciativa do PSD ‘Sentir Portugal’, este mês dedicada às comunidades portuguesas.









Este sábado, na República Dominicana, no final da Cimeira Ibero-Americana, Costa, numa conferência de imprensa conjunta com o chefe de Estado, afirmou que o Governo vai ponderar todos os contributos do debate público sobre as medidas do programa ‘Mais Habitação’, incluindo os do Presidente da República, admitindo retirar ou acrescentar matérias, como a medida do arrendamento coercivo, criticada por Marcelo Rebelo de Sousa.

“O primeiro-ministro anda distraído, desnorteado, a avançar e a recuar. A ministra da Habitação anda há semanas a defender enfaticamente o arrendamento coercivo. E eu pergunto: Como fica agora a ministra da Habitação?”, perguntou Montenegro.









Sobre uma eventual demissão da governante, o líder do PSD remeteu a decisão para o primeiro-ministro, mas adiantou que Marina Gonçalves "não tem condições políticas para executar o plano que apresentou ao País".

ARRENDAMENTO COMPULSIVO



O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, sugeriu este domingo ao primeiro-ministro, António Costa, que recue na questão do arrendamento compulsivo e no ataque ao alojamento local, no âmbito do programa ‘Mais Habitação’.





GOVERNO DESCONHECE AL



A secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, disse, em entrevista ao ‘Negócios’ e à Antena 1, que o Alojamento Local (AL) “representa cerca de 40% da oferta turística” do País, e lamentou o “desconhecimento profundo” do setor pelo Governo.