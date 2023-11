Luísa Salgueiro reage nas redes sociais ao arquivamento do processo que a ligava à Operação Teia

"Não posso dizer que se fez justiça. Justiça teria sido nunca me envolverem num caso que não era caso nenhum". A afirmação é de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, em reação ao arquivamento do Ministério Público do caso que a constituiu como arguida na Operação Teia.Numa longa mensagem na sua rede social Instagram, a autarca agradeceu a todos os que confiaram em si, durante os quatro anos e meio que o processo de arrastou. "Aos que conheciam bem os contornos técnicos e jurídicos e desde a primeira hora declararam o absurdo desta suspeição e a todas e a todos que, mesmo não percebendo as questões jurídicas envolvidas, manifestaram a sua confiança em mim e no meu rigoroso respeito da lei", escreveu a autarca, reforçando a força que ganhou com este processo."Uma coisa ganhei com este martírio: a consciência de que milhares de pessoas merecem que continue a dar o meu melhor por Matosinhos e que esperam de mim que continue a defender a nossa comunidade e a contribuir para o progresso da nossa terra".Recorde-se que Luísa Salgueiro foi constituída arguida a 24 de outubro de 2022 por suspeita de ter escolhido a sua anterior chefe de gabinete por nomeação, sem ter procedido à abertura de um concurso público. Na ocasião, a autarca, que é também presidente da Associação Nacional de Municípios, defendeu a legalidade da contratação.