O presidente brasileiro, Lula da Silva, vem a Portugal e poderá assistir à sessão solene do 25 de Abril, mas não vai discursar.De acordo com o Observador, Lula da Silva não vai realizar nenhum discurso na sessão solene como tinha sido anteriormente noticiado por vários orgãos de comunicação social.A Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou esta quarta-feira o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos.