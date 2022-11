Lula da Silva diz que "Brasil voltou ao mundo político"

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, manifestou esta sexta-feira em Lisboa a sua alegria por estar em Portugal e considerou que a sua eleição representa o regresso do Brasil à comunidade internacional.

"A minha alegria de estar em Portugal e ser recebido pelo Presidente (da República, Marcelo Rebelo de Sousa), pelo primeiro-ministro (António Costa), numa demonstração de que o Brasil voltou ao mundo político", afirmou Lula da Silva na primeira declaração na conferência de imprensa conjunta que fez com o chefe do executivo português.

O Brasil, considerou Lula da Silva, "voltou a discutir os assuntos que são do interesse da Humanidade, que são do interesse do Brasil" e que são também do interesse dos parceiros do seu país.