Lula da Silva já chegou a Portugal para uma visita de Estado de cinco dias

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, chegou esta sexta-feira a Lisboa para uma visita oficial de cinco dias a Portugal.

A visita tem uma agenda intensa, que inclui uma cimeira luso-brasileira, a entrega do Prémio Camões de 2019 ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque e uma sessão de homenagem na Assembleia da República, onde discursará antes das celebrações do 25 de Abril.

Ao minuto Atualizado a 21 de abr de 2023 | 11:56

MNE @JoaoCravinho recebeu o Presidente da República Federativa do Brasil @LulaOficial , no Aeroporto Militar de Figo Maduro, para a Visita de Estado a Portugal, a convite do Presidente da República Portuguesa. A visita oficial começa amanhã com a receção no Palácio de Belém. pic.twitter.com/SfBt6uU5Ff

10:41 | 21/04