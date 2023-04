Lula da Silva vai ao Parlamento no dia 25 de Abril

A sessão de boas vindas a Lula da Silva no âmbito da visita a Portugal vai-se realizar no dia 25 de abril, avança a TSF. O presidente do Brasil vai ser recebido às 10h00 e a sessão solene para assinalar o dia da liberdade português realiza-se às 11h30.Lula da Silva visita Portugal de 22 a 25 de abril e apesar da Iniciativa Liberal ter ameaçado que deixaria a bancada apenas com um deputado caso se realizasse uma sessão de boas vindas ao presidente brasileiro, no parlamento nesse dia, a decisão tomada na conferência de líderes foi afirmativa.Inicialmente a ideia era que Lula da Silva discursasse no parlamento no dia 25 de abril, o que gerou grande contestação de várias partes do espetro político. Com essa hipótese afastada, surge agora a confirmação de que apesar de não discursar nesse dia, o presidente brasileiro vai mesmo marcar presença no parlamento e com direito sessão de boas vindas.