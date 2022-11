Lula garante que cuidará da Amazónia como património da Humanidade

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, garantiu sexta-feira em Lisboa que vai cuidar da Amazónia "como um património da Humanidade".

Lula da Silva, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro e Portugal, António Costa, frisou a soberania do Brasil relativamente à Amazónia, mas reconheceu a importância de partilhar com o mundo "a pesquisa para se descobrir o potencial da biodiversidade".

"Esse compromisso nós assumimos de dizer ao mundo que nós vamos proibir o garimpo ilegal, que nós vamos proibir madeireiros ilegais, que nós vamos proibir as invasões de terras ilegais, que nós vamos preservar as terras indígenas e vamos preservar várias de preservação ambiental, que elas continuem intocáveis, para que o povo possa ter certeza que o Brasil está cumprindo com a sua tarefa junto à ", acrescentou.