Os deputados aprovaram esta quinta-feira na generalidade o alargamento do luto parental, que hoje se situa nos cinco dias, para 20 dias, depois de todos terem chegado a consenso, algo que os próprios admitiram que acontece poucas vezes.





Foram nove as propostas apresentadas por PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Iniciativa Liberal, Chega e pelas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Apesar de todas terem sido aprovadas, existem diferenças entre elas. Quanto ao PS e ao PSD, é proposto o alargamento do período de faltas justificadas no caso de perda de um filho. Já as restantes propostas, para além disto, sugerem ainda mudanças no Código do Trabalho para estarem contemplados o alargamento do período de luto no caso do falecimento do cônjuge ou outro parente e também no caso de perda gestacional. “Este tema é muito pouco falado no nosso país. Somos todos chamados a dar resposta”, disse durante o debate a deputada do PAN, Inês de Sousa Real.