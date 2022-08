Macau "condena veementemente" visita de Nancy Pelosi a Taipé

O Governo de Macau condenou esta quarta-feira a visita da líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos a Taiwan, classificando-a como uma "intervenção violenta nos assuntos internos" chineses.

"O Governo da RAEM [região administrativa especial de Macau] mantém a mesma posição nos assuntos de Taiwan, persistindo na salvaguarda da soberania e da integridade territorial da China e na defesa firme do princípio de 'uma única China'", lê-se num comunicado do Gabinete de Comunicação Social do Governo de Macau.

De acordo com a mesma nota, a visita da responsável norte-americana "constitui uma intervenção violenta nos assuntos internos" chineses, além de comprometer a "soberania e a integridade territorial, violando arbitrariamente o princípio de 'uma única China', ameaçando severamente a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan e destruindo as relações entre a China e os Estados Unidos".