Maçonaria aplaude aprovação da lei de bases da Saúde

A aprovação da nova Lei de Bases da Saúde com os votos da esquerda (PS+PCP+BE+Verdes e PAN) foi o momento alto da maratona legislativa que marcou o último dia dos trabalhos na Assembleia da República. Nas galerias estava o Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL), uma das mais antiga obediências maçónicas portuguesas.

Segundo apurou o CM, Fernando Lima foi convidado por vários deputados maçons e foi recebido, antes da votação, por diversos parlamentares da Comissão de Saúde. A aprovação da lei constituiu também um momento de homenagem a António Arnaut, ex-Grão Mestre do GOL, e considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que faleceu em 2018.

O líder parlamentar do PS, Carlos César, que não esteve presente porque foi ao funeral do deputado André Bradford, deixou uma declaração de voto escrita considerando que a aprovação da lei de bases da saúde constituiu um "ato legislativo histórico" com a reafirmação dos princípios fundacionais do SNS de António Arnaut.



"Não é uma lei para estimular a concorrência económica entre setores prestadores de cuidados de saúde, como a que estava em vigor - é uma lei para obrigar à colaboração de todos nessa prestação. Não é uma lei para inibir a iniciativa dos setores privado e social - é uma lei para afirmar a responsabilidade primordial do setor público", acrescentou.

Também em declaração de voto sobre a lei de bases da Saúde, o Bloco recordou o contributo dado por João Semedo, antigo coordenador do BE que também morreu o ano passado .

Os trabalhos começaram às 9h00. O guião dos diplomas tinha mais de 110 páginas, mas pouco passava das 18h00 quando Ferro Rodrigues deu por terminada a última sessão parlamentar da legislatura.

Foram votados 104 diplomas. Desde a resolução que recomenda uma auditoria independente ao Novo Banco, até à chamada "lei dos primos" que limita as nomeações para o governo até parentes em 4º grau na linha colateral (aprovada com os votos do PS, BE, PAN e o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira).



PORMENORES

Multas para beatas

Foram aprovadas multas entre 25 e 250 euros para quem atirar pontas de cigarro para a via pública. Um projeto do PAN.



Saída de Matos Correia

Durante a votação, o deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia, José Matos Correia, anunciou que terminará "em definitivo" as suas funções parlamentares no fim da legislatura.



Fim dos sacos de plástico

Foi aprovada por unanimidade o fim da distribuição de sacos e cuvetes de plástico para pão, frutas e legumes no comércio e venda de louça descartável.



Transparência aprovada

À entidade para a transparência cabe avaliar e fiscalizar as declarações de rendimentos, património dos titulares de cargos públicos e políticos.



Barrigas de aluguer ficam à espera do veto de Marcelo

A presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Carla Rodrigues, considerou que a lei de gestação de substituição aprovada no parlamento "não tem pernas para andar" por ser inconstitucional.



A aprovação não incluiu a revogabilidade do consentimento da gestante até ao nascimento da criança, que foi imposta pelo Tribunal Constitucional. Com esta versão, o diploma deverá ser vetado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Estatuto do MP dá aumentos salariais até 700 euros

A revisão do Estatuto do Ministério Público foi aprovada com os votos a favor do PS, CDS/PP, PCP e Verdes, contra do PSD e a abstenção do BE e do PAN.



O novo estatuto abre a porta a aumentos salariais até 700 euros e permite que os procuradores-gerais-adjuntos, no topo da carreira, possam auferir um vencimento superior ao salário do primeiro-ministro.