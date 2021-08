A falta de diálogo entre as várias obediências maçónicas em Portugal está a causar sérias divisões em relação às alterações ao Estatuto dos Deputados promulgado esta semana pelo Presidente da República. Para o Grande Oriente Lusitano (GOL), a lei não se aplica aos seus membros. “Consideramos que a interpretação feita pelo Presidente da República é a correta. A liberdade de consciência, consagrada pelo artigo 41º da Constituição prevalece sobre o referido diploma”, afirmou aoFernando Lima, Grão-Mestre do GOL, que rejeita qualquer tipo de recurso aos tribunais.Interpretação diferente tem a Grande Loja Simbólica de Portugal. Pedro Rangel, antigo Grão-Mestre daquela obediência e membro da Alliance Maçonnique Européenne, afirmou aoque “estamos a estudar os fundamentos jurídicos daquele diploma. Em Portugal várias obediências maçónicas estão juridicamente constituídas em associações, o que faz com que o diploma se aplique a esses membros”. “Dentro de uma semana estaremos em condições de saber se, com o CLIPSAS (uma das maiores organizações maçónicas mundiais) e a Alliance Européenne, avançaremos para tribunal contra o Estado português”, adiantou.