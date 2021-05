As várias ordens maçónicas ativas em Portugal foram esta sexta-feira ao Parlamento invocar o artigo 41 da Constituição Portuguesa, que estabelece a Liberdade de Consciência, de Religião e Culto, para rejeitarem a iniciativa do PSD e do PAN que visa obrigar obrigar os deputados a declararem as suas ligações a associações ou organizações ditas “secretas”.