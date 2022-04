Macron diz que apoio de Costa é "muito importante, a título individual e entre os dois países"

O candidato às presidenciais francesas Emmanuel Macron disse esta sexta-feira à Lusa que o apelo feito pelo primeiro-ministro português, António Costa, para votar nele na segunda volta das eleições é "muito importante, a título individual e entre os dois países".

"Quero agradecer ao meu amigo Costa, que foi formidável. O António foi adorável, e fiquei muito emocionado", afirmou o também Presidente francês em declarações à Lusa à chegada à cidade de Figeac, na região do Lot, no sudoeste de França, onde decorre o último comício do candidato antes da segunda volta das eleições presidenciais francesas.

Questionado se o apoio do primeiro-ministro português é importante, Macron respondeu: "É muito importante! A título individual, e entre os dois países".