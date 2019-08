Macron escolhe ex-ministra Sylvie Goulard para comissária europeia

A ex-ministra da Defesa e antiga deputada europeia Sylvie Goulard é a proposta do Presidente francês, Emmanuel Macron, para integrar a próxima Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, anunciou hoje a presidência francesa.Sylvie Goulard era atualmente vice-governadora do Banco de França, depois de ter deixado o Governo do primeiro-ministro Edouard Philippe em junho de 2017, devido a suspeitas de empregos fictícios por parte do seu partido, o MoDem, no Parlamento Europeu.Apesar de não estar diretamente implicada no caso, esta escolha pode levantar algumas críticas já que a investigação sobre este caso ainda não terminou.À semelhança da candidata portuguesa, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard tem uma larga experiência europeia no campo dos assuntos económicos e monetários.