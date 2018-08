Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira põe conta da luz no continente

Empresa regional de eletricidade coloca ação contra Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos exigindo 87 milhões de euros.

Por Raquel Oliveira | 08:30

A Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) pôs a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) em tribunal, exigindo uma compensação de 87 milhões de euros. Em causa está a recusa da entidade reguladora em aceitar que sejam os consumidores do continente a suportar, nas tarifas de eletricidade, a conta da iluminação pública da ilha.



O diferendo, que chegou agora ao Tribunal do Funchal, remonta a 2007 quando, por decreto regional e com efeitos retroativos a 2006, a Região Autónoma da Madeira de Alberto João Jardim passou cobrar uma taxa de direitos de passagem à EEM para pagar a iluminação da ilha.



A ‘conta’, de cerca de sete milhões de euros anuais, deveria ser suportada, no entender da empresa pública, pelas tarifas pagas pelos consumidores, pelo que pediu a sua inclusão ao regulador da energia.



O Conselho Tarifário da ERSE, onde estão representados, entre outros, associações de empresas e de consumidores, recusou mais este custo (ver ao lado) e a ERSE acabou por seguir a orientação.



O custo da eletricidade nas ilhas dos Açores e da Madeira já é compensado através das tarifas pagas pelos consumidores nacionais, numa subsidiação incluída nos chamados Custos de Interesse Económico Geral (CIEG) e que, este ano, representou um encargo de 84,2 milhões, segundo a ERSE.



Empresas e consumidores deram nega

A inclusão de mais custos na tarifa foi contestada pelo Conselho Tarifário da ERSE, no parecer às tarifas de 2008.



Este órgão, que inclui empresas e consumidores, considerou que a taxa criada pela Madeira "não decorre da insularidade, nem do caráter ultraperiférico da região autónoma, pelo que não deverá avolumar os sobrecustos de convergência já suportados pelos consumidores do continente através da tarifa".



Devem pois ser "exclusivamente suportados pelos consumidores da região", lê-se no parecer.