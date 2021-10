Madeira quer aumentar salários nos turismo e comércio

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, indicou esta quinta-feira que executivo, de coligação PSD/CDS-PP, se prepara para iniciar diligências, em sede de concertação social, para atualizar salários na região autónoma.

O governante especificou que o aumento dos salários vai ocorrer, sobretudo, nos setores do turismo e do comércio, vincando que "a retoma da economia deve ser sentida por todos".

Miguel Albuquerque falava no parlamento regional, no primeiro debate da III sessão legislativa com a presença do executivo, subordinado ao tema "a pandemia e o início da recuperação económica", proposto pela maioria PSD/CDS-PP, com a aprovação dos restantes partidos -- PS, JPP e PCP.