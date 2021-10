Madeira teve "o melhor mês de agosto de sempre" no turismo

A Madeira teve "o melhor mês de agosto de sempre" na sua história do turismo, o que evidencia o início de um novo ciclo depois da pandemia da covid-19, afirmou esta segunda-feira o presidente do Governo Regional.

"Os indicadores sobre um dos setores mais afetados pela pandemia, que foi o turismo, são extremamente positivos", disse Miguel Albuquerque discursando na cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos eleitos em 26 de setembro no concelho de São Vicente, no norte da ilha.

Nas últimas autárquicas, a coligação PSD/CDS venceu as eleições no concelho de São Vicente, que elegeu os cinco elementos do executivo camarário.