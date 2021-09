Madeira vai investir 22 milhões das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência no ensino

O Governo Regional da Madeira vai investir 22 milhões de euros das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) na área do ensino, anunciou hoje o presidente do executivo insular.

"O que foi decidido na última reunião relativamente ao PRR é que vamos afetar das verbas cerca de 22 milhões de euros (ME) para o ensino e sobretudo para modernização e inovação educativa", disse Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou à escola básica de 2.º e 3.º ciclos de Santo António, no Funchal, onde foi realizado um investimento na ordem de meio milhão de euros.

Sobre os projetos em que a região vai apostar com as verbas que vai receber do PRR, enunciou que está previsto "alargar os manuais digitais, que têm sido um sucesso" ao 11.º ano até 2023/2024, o que representa um investimento de 8,6 ME.