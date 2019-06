Magistrados rejeitam alterações socialistas

Os magistrados do Ministério Público (MP) estão contra as alterações ao estatuto da profissão propostas pelo PS. Por isso, o sindicato do setor, o SNMP, vai avançar com novas ações de luta.O PS propõe que dois dos membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) deixem de ser eleitos pelos pares (os procuradores) e passem a ser escolhidos pelos magistrados que já integram este órgão.A alteração não agrada ao sindicato, com o presidente António Ventinhas a acusar o PS de não seguir as garantias dadas pelo Governo e de promover regimes diferentes entre a magistratura do MP e a judicial.Os procuradores não exigiam aumentos nos salários, mas a recente atualização para os juízes "viola o princípio do paralelismo" previsto na Constituição, avisa. "Não percebemos que uma das prioridades seja o combate à corrupção mas que se diminua a magistratura que faz essa investigação", diz Ventinhas ao. A diferença salarial é apontada como um fator que tornará mais difícil o recrutamento no MP.tentou contactar Jorge Lacão, deputado responsável por este dossiê no PS, mas não obteve resposta. A proposta foi ontem apresentada aos partidos. A votação deverá ser feita, em comissão, para a semana.PS, PCP e CDS-PP aprovaram a nova tabela remuneratória dos juízes, com aumentos até 700 euros. Há juízes que vão ganhar mais do que o primeiro-ministro.Um relatório da Procuradoria- -Geral Distrital de Lisboa indica a falta de magistrados do Ministério Público como um fator que condiciona as investigações.O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público anuncia hoje, pelas 11h30, quais as novas formas de luta. O cenário de greve está em cima da mesa.