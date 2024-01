MAI diz que é esperado aumento até 20% na remuneração das forças de segurança até 2026

O ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, disse, esta terça-feira, que é esperado que até 2026 haja um aumento até 20% na remuneração das forças de segurança.Em declarações aos jornalistas, o MAI destacou o esforço feito pelo Governo para poder subir os salários de todas as forças de segurança no país. Garantiu estar "do lado dos polícias" e a trabalhar para que estes possam dispor de condições laborais melhores.Questionado sobre o suplemento atribuído aos elementos da Polícia Judiciária que tem sido alvo de polémica, José Luís Carneiro referiu que já existem suplementos disponíveis para a PSP e para a GNR e que existe "vontade" para melhorar o cenário."Queremos e temos a vontade de melhorar as condições remuneratórias", assegurou, explicando também que "não é possível fazer tudo ao mesmo tempo".O governante afirmou ainda que está a acompanhar os protestos da PSP e da GNR, que nos últimos dois dias tem estado em frente à Assembleia da República para reivindicar melhores condições de trabalho e denunciar "injustiça" relativamente ao tratamento dado à PJ.