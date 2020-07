MAI tem a decorrer concurso para 10 mil equipamentos de proteção para bombeiros

A secretária de Estado da Administração Interna disse esta terça-feira que está a decorrer um concurso para serem distribuídos mais de 10.000 equipamentos de proteção individual aos bombeiros.

"Ao longo dos últimos anos temos distribuído diferentes equipamentos de proteção individual por todas as corporações de bombeiros do país. Temos neste momento um concurso a decorrer para garantir o reforço dessa distribuição", disse aos jornalistas Patrícia Gaspar, no final da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, que decorreu na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A secretária de Estado foi questionada sobre o que o Governo tem feito ao nível da proteção dos bombeiros, depois de um bombeiro ter morrido no sábado e outros quatro terem ficado feridos, um deles com gravidade, na segunda-feira durante o combate aos incêndios.

A governante avançou que o concurso que está a decorrer engloba mais de 10.000 equipamentos de proteção individual e espera que a distribuição deste material aos bombeiros possa ser feita com "a máxima brevidade possível".

No sábado, um bombeiro morreu quando estava a combater um incêndio na serra da Lousã (Coimbra) e na segunda-feira quatro bombeiros sofreram ferimentos, um deles com gravidade, durante um fogo em Castro Verde (Beja).