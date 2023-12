Maioria de coordenadores de secções das comunidades portuguesas manifestam apoio a josé Luís Carneiro

Mais de uma dezena de coordenadores das secções do PS nas comunidades portuguesas manifestaram esta quinta-feira apoio a José Luís Carneiro, com a candidatura a considerar que "é uma consequência natural" do trabalho que desenvolveu enquanto secretário de Estado das Comunidades.

Num total de 21 coordenadores de secções do PS nas comunidades Europa e Fora da Europa, 13 manifestaram apoio à candidatura de José Luís Carneiro.

É o caso de António Oliveira (Paris), Manuel Ferreira (Nantes), Jorge Telles (Clermont-Ferrand), Jorge Campos (Lyon), João Luís (Andorra), Manuel Campos (Frankfurt), Daniel Soares (Bremerhaven), João Durão (Luxemburgo), Ana Maria Pica (Zurique), Jorge Rosmaninho (São Paulo), Fernando Topa (Caracas), António Pires Filho (Santos) e Alfredo Stoffel (representante da secção Europa).

Em declarações à Lusa, o responsável pelo círculo da Europa e Fora da Europa da candidatura de José Luís Carneiro, o deputado socialista Paulo Pisco, salientou que estes apoios são uma "consequência natural e lógica" do trabalho que o atual candidato desenvolveu enquanto secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, entre 2015 e 2019.

Paulo Pisco salientou que, nesse período, José Luís Carneiro teve uma "relação de proximidade com praticamente todos" os coordenadores de secções de comunidades, manifestando sempre uma "disponibilidade que lhe é própria".

"Estes apoios são absolutamente naturais por parte de quem conhece bem o trabalho que foi desenvolvido nas comunidades pelo então secretário de Estado. Eles guardam de José Luís Carneiro uma memória muito positiva", referiu.

Para Paulo Pisco, José Luís Carneiro "foi um dos melhores secretários de Estado das Comunidades" e manifestou sempre disponibilidade "para apoiar, ajudar e estar próximo das secções e dos militantes do PS no estrangeiro".

As eleições para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS vão realizar-se entre 15 e 16 de dezembro e são disputadas entre o atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o ex-ministro e deputado Pedro Nuno Santos e o dirigente socialista Daniel Adrião.