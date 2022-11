Maioria dos portugueses acreditam que Miguel Alves mancha imagem do Governo

---

FICHA TÉCNICA



Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional

Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 605 entrevistas, com a seguinte distribuição:

287 a homens e 318 a mulheres; 130 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 207 entre os 35 e os 54 anos e 268 a pessoas com 55 ou mais anos; 229 no Norte, 139 no Centro, 168 em Lisboa, 42 no Alentejo e 27 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através

do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2020) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 15 e 20 de novembro de 2022 Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de +/-4,0% Taxa de resposta 61,9%