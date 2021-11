A maioria dos portugueses considera que a dissolução do Parlamento irá atrasar a recuperação económica do País. Segundo o Barómetro da Intercampus para o CM/CMTV e Negócios, também o benefício do dinheiro da "bazuca" pode ficar prejudicado.Um pouco mais de 64% dos inquiridos responderam que a decisão do Presidente da República "irá provocar atraso" na recuperação económica.