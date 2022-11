Maioria dos portugueses nunca ouviu falar de Paulo Raimundo, líder do PCP

Paulo Raimundo assumiu a liderança do PCP a 13 de novembro, substituindo Jerónimo de Sousa, mas a grande maioria dos portugueses não conhecia este nome antes de se tornar o novo líder dos comunistas.





Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’, 83,6% dos inquiridos assumem que não conheciam ou não tinham ouvido falar de Paulo Raimundo antes de ser escolhido para o cargo de secretário-geral do PCP. Apenas 12,7%, 77 pessoas, dizem que já conheciam ou tinham ouvido falar no nome Paulo Raimundo.



Segundo o último barómetro da Intercampus para o83,6% dos inquiridos assumem que não conheciam ou não tinham ouvido falar de Paulo Raimundo antes de ser escolhido para o cargo de secretário-geral do PCP. Apenas 12,7%, 77 pessoas, dizem que já conheciam ou tinham ouvido falar no nome Paulo Raimundo.

O barómetro decidiu ainda perguntar a opinião que estas 77 pessoas têm sobre Raimundo. O resultado: 41,6% têm uma opinião positiva sobre o novo líder, 24,7% não sabem ou não quiseram responder, 23,4% têm uma opinião negativa e 9,1% uma opinião muito positiva. Já 1,3% veem Paulo Raimundo de forma muito negativa.









Leia também Maioria dos portugueses acreditam que Miguel Alves mancha imagem do Governo Paulo Raimundo foi escolhido no início deste mês pelo Comité Central do partido comunista para ser o novo líder, depois de Jerónimo de Sousa ter “refletido sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades” que assumia e decidir deixar a liderança comunista, cargo que ocupava há já 18 anos.

Face a isto, a sondagem da Intercampus pediu aos portugueses para avaliarem não só o novo secretário-geral do PCP, mas também o anterior, Jerónimo de Sousa. Quando questionados se a atuação de Jerónimo como líder do PCP ao longo destes anos foi positiva ou negativa, 46,4% acham que foi positiva, enquanto 38,5% acham que não. Pode-se dizer que os inquiridos ficam divididos quanto à liderança de Jerónimo de Sousa, havendo pouca distância entre os valores. De sublinhar também que, nos últimos barómetros, Jerónimo de Sousa tinha sempre avaliações de popularidade baixas.





1991

é o ano em que o novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, aderiu à Juventude Comunista Portuguesa. Quatro anos depois, em 1995, passou ao quadro de funcionários da juventude. É membro do PCP desde 1994 e funcionário do partido desde 2004.





Origem







Leia também Intenções de voto em novembro deixam PS e PSD mais próximos e a direita em maioria Paulo Raimundo é filho de trabalhadores naturais do concelho de Beja. Nasceu em Cascais, concelho onde os pais trabalhavam na época, como funcionários do Estoril Futebol Clube, em cujas instalações residiam.

Maioria dos portugueses nunca ouviu falar de Paulo Raimundo, líder do PCP



-----



FICHA TÉCNICA

Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 605 entrevistas, com a seguinte distribuição: 287 a homens e 318 a mulheres; 130 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 207 entre os 35 e os 54 anos e 268 a pessoas com 55 ou mais anos; 229 no Norte, 139 no Centro, 168 em Lisboa, 42 no Alentejo e 27 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2020) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 15 e 20 de novembro de 2022 Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de +/-4,0% Taxa de resposta 61,9%