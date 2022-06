Estudar a redução da semana de trabalho para quatro dias é uma promessa do Governo desde o programa eleitoral para as legislativas de janeiro passado e há países como a Islândia e o Reino Unido que já estão mesmo a testar em várias empresas. Com o Orçamento do Estado de 2022 aprovado, o Governo português também já se comprometeu a estudar a semana mais curta, com projetos-piloto, no setor privado.









