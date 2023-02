Maioria rejeita alterar preâmbulo da Constituição e realça o seu valor histórico

PS, PSD, PCP, BE, PAN e Livre rejeitaram esta quinta-feira quaisquer alterações ao preâmbulo da Constituição, como propõem Chega e IL, com a discussão a centrar-se no seu eventual valor jurídico.

Na reunião desta quinta-feira da comissão eventual de revisão constitucional, começou a discussão artigo a artigo dos projetos de alteração à lei fundamental, tendo sido apenas debatido o preâmbulo.

A Iniciativa Liberal e o Chega são os únicos dois partidos que pretendem alterar o preâmbulo da Constituição, retirando a referência à abertura de um caminho "para uma sociedade socialista".