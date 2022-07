A maioria dos portugueses questionados sobre o balanço das duas primeiras semanas de Luís Montenegro à frente do PSD considera que o partido está agora mais forte, mas o novo líder social-democrata ainda não estimula confiança no eleitorado para ser bem visto como chefe do Governo, revela uma sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Jornal de Negócios’.









