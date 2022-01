Foram mais de 181 mil (181 124) os eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente em mobilidade até às 19h desta terça-feira, segundo dados do Ministério da Administração Interna (MAI). Estes cidadãos vão exercer o seu direito de voto no próximo dia 23 (domingo). Os eleitores recenseados no território nacional podem inscrever-se até amanhã para votar antecipadamente em mobilidade uma semana antes das eleições Legislativas, marcadas para 30 de janeiro.