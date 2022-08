Mais de 20 mil milhões de euros de fundos europeus estruturais e de investimento, inseridos no Portugal 2020, já foram gastos na execução de projetos. Segundo o portal Mais Transparência, contabilizam-se 20 160 000 000 euros gastos em execução, considerando cinco fundos estruturais e de investimento.









Quem vai à frente na lista da execução é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com 8,3 mil milhões de euros gastos. Apesar do valor deste fundo ser de 11 mil milhões, o valor aprovado fixa-se nos 13,5 mil milhões. Segue-se o Fundo Social Europeu, com 6,1 mil milhões de euros gastos na execução de projetos, num total de 9,2 mil milhões aprovados. Em terceiro está o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, com 3,7 mil milhões de euros executados, e em quarto o Fundo de Coesão, com 1,8 mil milhões de euros gastos. Por fim, aparece o Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas, com 260 milhões executados num total de 391 milhões aprovados.

Quanto a regiões, e contabilizando todos os fundos, o Norte segue na frente com 6,8 mil milhões de euros gastos. Segue-se o Centro com 4,7 mil milhões e o Alentejo com 1,6 mil milhões. Tanto a Área Metropolitana de Lisboa como os Açores contam com mil milhões. Já a Madeira contabiliza 582 milhões e o Algarve 339 milhões.



Instituto do Emprego é principal beneficiário

Segundo os dados do portal Mais Transparência, num total de 78 297 beneficiários, o Instituto do Emprego e Formação Profissional é o principal beneficiário dos fundos europeus do programa Portugal 2020, com um financiamento de 1,9 mil milhões de euros e 400 projetos. Em segundo lugar surge a Direção-Geral do Ensino Superior, com um financiamento de 743 milhões e 45 projetos. Em terceiro está a Infraestruturas de Portugal, com um financiamento de 597 milhões de euros e 21 projetos.