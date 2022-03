No dia em que os automobilistas começaram a pagar mais dois cêntimos por litro de gasolina e gasóleo, uma tendência de subida que deverá continuar nas próximas semanas, o CM apurou que o Governo não vai alargar o prazo de aplicação do programa Autovoucher que acaba no final deste mês. O Executivo quer que "a situação nos mercados internacionais estabilize" antes de tomar qualquer decisão.