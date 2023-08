A meses de terminar o ano, já se reformaram mais professores até agosto do que em todo o ano passado. De acordo com as listas de aposentados publicadas em ‘Diário da República’ até agora, incluindo os que serão pagos a partir de setembro, já se reformaram mais de 2500 professores e educadores de infância, uma centena mais do que em todo o ano de 2022.









