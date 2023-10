Quatro novas linhas, 37 quilómetros e 38 estações. É este o plano para a expansão da rede do Metro do Porto, um investimento superior a mil milhões de euros.



“Estamos a lançar os estudos para quatro grandes investimentos, de mais de mil milhões de euros. É uma enorme expansão do Metro do Porto”, disse na o primeiro-ministro, António Costa, em Gondomar, no lançamento do concurso público internacional para a execução dos anteprojetos e estudos de impacto ambiental.









