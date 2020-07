Mais férias e prémios para Função Pública rumar ao Interior

Os funcionários públicos que decidam ou aceitem mudar-se para o Interior do País em regime de teletrabalho vão ser compensados pelo Estado.Segundo o decreto-lei publicado ontem em Diário da República, estes trabalhadores vão ter direito a uma compensação financeira "de caráter temporário", que irá ser fixada no prazo de 180 dias "por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública".Mas este não é o único incentivo. Os funcionários públicos vão poder ainda beneficiar de "mais dois dias de férias; 11 dias úteis consecutivos do período de férias a que legalmente têm direito, mas em simultâneo com o cônjuge ou a pessoa com quem vivam em união de facto; a garantia de transferência escolar dos filhos; dispensa de serviço, até cinco dias úteis, no período imediatamente anterior ou posterior ao início de funções no posto de trabalho; e um apoio dirigido às famílias que recebam abono de família ou subsídio de parentalidade, a ser definido em portaria".Segundo o Governo acrescenta no diploma, o regime deste decreto-lei "será reavaliado, tendo em conta a eficácia e eficiência face aos resultados pretendidos, ao fim de três anos".O dirigente da Frente Sindical da Administração Pública (FESAP), José Abraão, defendeu ontem que a adoção do regime de teletrabalho na Função Pública "tem de passar claramente pela negociação coletiva" e não aceita que "haja isenção de horário de trabalho".Já o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, afirmou que "o teletrabalho, sendo uma solução pontual, para problemas pontuais, não pode ser massificado, porque não é essa a natureza dos serviços da Administração Pública".