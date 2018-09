Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais uma semana para acertar impostos na habitação

PSD, CDS, Bloco e PSD vão fazer voltar ao debate várias medidas.

Por Wilson Ledo | 01:30

Os deputados decidiram adiar por mais uma semana, para terça-feira, a entrega de propostas para alterar os impostos na habitação. O prolongamento do prazo foi confirmado ao CM pela deputada bloquista Maria Manuel Rola.



PSD, CDS, Bloco e PCP vão apresentar medidas para a área da habitação que contemplam o direito de preferência dos inquilinos, vetado pelo Presidente da República.



O PSD propõe que esse se aplique a quem viva "há dois anos ou mais" na mesma casa, explica o deputado António Costa Silva.



Os sociais-democratas vão ainda fazer voltar à discussão propostas como o alargamento do subsídio de renda a famílias numerosas.

Já no que toca aos atuais 28% pagos no IRS sobre os rendimentos prediais, há acordo entre os partidos para baixar o peso deste imposto para quem arrenda imóveis por longos períodos.



Fonte oficial do CDS-PP confirmou que o partido vai recuperar as propostas de abril, como a conversão de imóveis do antigo Hospital Miguel Bombarda em casas com renda acessível em Lisboa.



Já o PCP defende o fim do Balcão Nacional de Arrendamento, "que só serviu para despejos" e substituição pelo balcão de apoio aos inquilinos, diz Paula Santos.



Veto presidencial

Marcelo Rebelo de Sousa, a 1 de agosto, decidiu vetar a lei que dava preferência aos inquilinos na compra da casa onde vivem.



Motivos para veto

O Presidente da República considerou que faltavam critérios para ser aplicada essa preferência e ainda que a lei deixava margem para que empresas reclamassem esse direito.



Novo debate

O Parlamento tem agendada, para 21 de setembro, uma discussão, em plenário, sobre a decisão do Presidente da República de vetar este diploma.