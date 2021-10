Majoração do valor mínimo do subsídio de desemprego abrange 168 mil pessoas, diz ministra do Trabalho

A majoração do valor mínimo do subsídio de desemprego para 504,63 euros abrange 168 mil pessoas, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, reafirmando que a medida, prevista também para 2022, irá tornar-se definitiva.

A ministra Ana Mendes Godinho falava durante uma conferência de imprensa para apresentação do orçamento da Segurança Social para o próximo ano, na sequência da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) no parlamento, na segunda-feira.

De acordo com os dados avançados pela ministra, há "168 mil pessoas abrangidas" pela majoração do subsídio de desemprego, medida em vigor este ano e cuja manutenção está prevista na proposta de OE2022.