Maló de Abreu candidato pelo Chega como cabeça de lista pelo círculo fora da Europa

três repetentes relativamente às eleições legislativas: Filipe Melo será cabeça de lista por Braga, Rui Afonso pelo Porto e José Dias Fernandes pelo círculo da Europa.

O líder do Chega, André Ventura, confirmou este sábado, em conferência de imprensa, que Maló de Abreu vai ser candidato pelo partido como cabeça de lista pelo círculo fora da Europa."Confirmo que enviei um convite formal para encabeçar a lista do Chega no círculo fora da Europa. O deputado aceitou", disse o líder do Chega."É um grande orgulho acolhermos aqueles que vieram por bem", acrescentou.Foram confirmados aindaEm atualização