Manchete do CM demite ministro Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, decidiu demitir-se após saber que o Correio da Manhã iria noticiar que a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, pela TAP, tinha sido autorizada pelo ministério que tutelava.



Conforme revelou o CM esta quinta-feira, Pedro Nuno Santos e o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, tinham conhecimento do valor da compensação a pagar pela TAP a Alexandra Reis, que apresentou a demissão do Governo na passada terça-feira à noite.



CM, foi dada pelo Ministério das Infraestruturas, mas desconhece-se se essa decisão foi ratificada em assembleia geral da TAP.



Alexandra Reis saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros, no final de fevereiro deste ano, mas a justificação oficial da sua saída da empresa foi a renúncia ao cargo de administradora. O que levanta dúvidas quanto ao direito a ter recebido a indemnização.