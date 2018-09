Manifesto em Defesa da Cultura sai do grupo de trabalho sobre apoios às artes

Iniciativa do Ministério da Cultura "trará soluções para os graves problemas que afetam a atividade artística".

Por Lusa | 17:32

O Manifesto em Defesa da Cultura anunciou esta terça-feira que decidiu retirar-se do Grupo de Trabalho, criado para propor alterações ao modelo de apoio às artes, justificando que a iniciativa "não produzirá alterações de fundo".

Num comunicado divulgado, assinado por Pedro Penilo, do Grupo de Coordenação Nacional do Manifesto em defesa da Cultura, a estrutura diz ainda não acreditar que a iniciativa do Ministério da Cultura "trará soluções para os graves problemas que afetam a atividade artística".

O Grupo de Reflexão de Aperfeiçoamento do Modelo de Apoio às Artes foi criado em junho deste ano, envolvendo funcionários do Ministério da Cultura, da Direção-Geral das Artes (DGArtes), personalidades e organizações ligadas à atividade artística.